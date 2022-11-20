Арестовали подозреваемых в пособничестве исполнителям теракта в Стамбуле

Двое подозреваемых в пособничестве совершению теракта в Стамбуле арестованы. Предполагается, что они помогли исолнителям пересечь границу Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Ранее в центре Стамбула был совершен теракт, на пешеходной улице Истикляль. Взрыв произошел далеко от российского генконсульства. Пострадали трое российских граждан, сообщили в генконсульстве РФ. Всего в результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения.



Российские туристические операторы не ожидают массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию на фоне теракта в Стамбуле 13 ноября. Также нельзя исключать просадку продаж новых путевок, однако, как правило, российские туристы через две-три недели уже не учитывают фактор ЧП.



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Елизавета Пуншева