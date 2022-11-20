Нападающий «Рубина» о матче с «Уфой»: «Все бились на сто процентов»

Фото: ФК "Рубин"

Игроки «Рубина» пережили много перестановок на неделе, однако достойно проявили себя на матче с «Уфой». Автор дубля в ворота «Уфы» нападающий «Рубина» Виталий Лисакович поделился эмоциями. Полный текст интервью опубликован на официальном сайте клуба.

— На неделе было много перестроек. Главное, как мы среагировали на пропущенный гол. Проигрывали 0:1, но никто голову не опустил, все равно все бились на сто процентов, претензий нет ни к кому, — отметил спортсмен.

В ходе беседы футболист также подчеркнул, что «Уфа» для «Рубина» — «один из сложнейших соперников».

Матч также прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев. По его словам, сегодня обе команды пользовались «своими козырями».



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Елизавета Пуншева