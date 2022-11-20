Уткульбаев о победном для «Рубина» матче с «Уфой»: «Получилась боевая игра»

В сегодняшнем матче «Рубина с «Уфой» обе команды пользовались «своими козырями». Так игру прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев. Интервью опубликовано на официальном сайте клуба.

— Встречались две команды, в которых собраны футболисты высокого уровня, я считаю. Получилась боевая игра. Каждый пользовался своими козырями, и они в общем-то вылились в голы. Думаю, что победил сильнейший сегодня, потому что мы забили два гола. Понятно, что моменты были у команды «Уфы». Где-то, может быть, нам больше повезло сегодня, — отметил он.

Уткульбаев пояснил, почему принял решение поставить Нижегородова вместе Тесленко. По его словам, каждый имеет шанс выйти на поле. Тесленко качественно отыграл, однако с небольшими помарками.

Фото: ФК «Рубин»

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера выделил игру Лисаковича.

— Он большой объем работы выполнил, играя на нескольких позициях. Можем только сказать, что он подтвердил свой высокий уровень, — заявил он.



Напомним, казанский футбольный клуб «Рубин» на выезде обыграл «Уфу». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей из Татарстана.

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Елизавета Пуншева