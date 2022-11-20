В домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

В нескольких домах Приволжского района Казани 22 ноября планируется отключение воды почти на сутки. Это связано с работами по подключению водопроводов, сообщила пресс-служба мэрии города.

Отключение воды планируется:

на улице Кул Гали, дома 27, 29;

на улице Комиссара Габишева, дома 36, 36а, 36в;

на улице Салиха Батыева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21.

Водоснабжение прекратится в 09:00 и возобновится 23 ноября в 06:00.

Напомним, в ряде домов Ново-Савиновского района Казани с 09:00 15 ноября до 06:00 16 ноября отключали водоснабжение. Отсутствие воды было связано с подключением к сетям водоснабжения «Общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест» на ул. Адоратского/ул. Четаева».

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Елизавета Пуншева