В ряде домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду
В ряде домов Ново-Савиновского района Казани с 09.00 15 ноября до 6.00 16 ноября планируется отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
Уточняется, что отсутствие воды связано с подключением к сетям водоснабжения «Общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест» по ул.Адоратского/ул.Четаева».
Отключение произойдет по следующим адресам:
- улица Чистопольская — 73, 75, 77/2, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а;
- улица Четаева, 2/77, 4, 4а,Б,в,г;
- улица Адоратского, 2, 2б;
- проспект Ямашева, 101, 101стр., 115а, 115а корп.1,2,3, 115а/1;
- улица Сибгата Хакима, 62а, 70.
Напомним, с 2 по 3 ноября «Водоканал» временно отключал воду в ряде домов Советского района. Это было связано с проведением работ по подключению водопроводов. Так, воды не было в домах по адресам:
- ул. Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
- ул. Н. Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
- ул. Макаренко, 6;
- ул. Седова, 1, 2, 2 (корп. 2а), 3, 5, 7;
- ул. Толбухина, 9, 11, 13.
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