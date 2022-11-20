В Казани открылся участок для голосования на выборах президента Казахстана

В пяти городах России открылись избирательные участки для голосования на проходящих в воскресенье внеочередных выборах президента Казахстана, сообщает пресс-служба посольства республики в Москве.

Избирательный участок открыт и в Казани — сегодня он будет работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

— Сегодня на избирательных участках, открытых при посольстве Казахстана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, в 07:00 по местному времени началось голосование на выборах президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Казахстане насчитывается 11,95 млн избирателей. На территории республики открыто более 10 тысяч участков для голосования. Еще 68 участков откроются в 53 странах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: kremlin.ru

Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.



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Илина Хакимова