Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны. За такое решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда.
— Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии «Аманат» Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан, — приводит «РИА Новости» слова исполнительного секретаря партии «Аманат» Асхата Оралова.
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.
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