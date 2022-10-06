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Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

07:59, 06.10.2022
Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Фото: kremlin.ru

Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны. За такое решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда.

— Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии «Аманат» Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан, — приводит «РИА Новости» слова исполнительного секретаря партии «Аманат» Асхата Оралова.

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.

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Татьяна Леухина
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