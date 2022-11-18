«КОС-Синтез» потерпел первое поражение в сезоне в игре против «Спартака»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Команда «КОС-Синтез» потерпела первое в сезоне поражение на старте 7-го тура в Волгограде. Игра завершилась со счетом 13-10 (2-2, 4-3, 3-3, 4-2) в пользу хозяев.



На старте команды обменялись голами в большинстве. Затем «Спартак» реализовал пенальти, а «КОС-Синтез» — домашнюю заготовку «с игры». Оба мяча за заводчан «оформил» Даниил Пронин. Итог первого игрового отрезка — 2-2.

Во второй четверти волгоградцы сделали спурт 2-0, но не смогли развить и ушли на большой перерыв со скромным преимуществом — 6-5. В начале третьего периода счет был 9-8 в пользу хозяев. Финальная сирена запечатлела на табло счет 13-10 в пользу «Спартака».

Самым результативным игроком «КОС-Синтеза» сегодня стал Даниил Пронин, забросивший в ворота волгоградцев три мяча.

Завтра, 19 ноября, соперники проведут повторный поединок в Волгограде.

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Маргарита Головатенко