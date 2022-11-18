Независимый журналист Соня ван ден Энде: следствие по делу MH17 не было объективным

Следствие по делу рейса MH17, сбитого в 2014 году ЗРК «Бук» над территорией Украины, не было объективным, написала независимый нидерландский журналист Сони ван ден Энде в авторской колонке для ФАН.

Вчера Гаагский суд вынес вердикт, согласно которому двое россиян Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Судебный процесс по делу о катастрофе MH17 начался 9 марта 2020 года в Амстердаме. Следственная группа была объединенной — в нее вошли малазийские и индонезийские специалисты. Отмечалось, что единственным доказательством были разговоры ополченцев, перехваченные украинской стороной. На этих записях речь шла о ЗРК «Бук», который якобы находился в районе трагедии и, предположительно, сбил самолет.

Консультант малайзийской стороны, который исследовал шесть аудиозаписей, являвшихся основным доказательством в этом деле, сказал, что действия следственной группы были некорректными — записи были отредактированы.

Соня ван ден Энде указывает — эти показания малазийского специалиста не брались в расчет судом:

— <…> весь судебный процесс по делу о крушении МН17 был показательным процессом. Судите сами, обвиняемые на нем не присутствовали. Получается, процесс был организован для ближайших родственников людей, погибших в трагической катастрофе. Ведь этих несчастных людей надо было убедить, что правительство сделало все возможное, что наказать «виновных». На самом же деле это выглядит, как простое мошенничество, потому что этот показательный процесс Нидерландам обошелся в крупную сумму. В итоге, чтобы успокоить родственников, они предоставили им требуемых «виновников» катастрофы.

Фото: кадр видео/youtube.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано и поэтому с ним нельзя согласиться.

Первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев рассказывал, что Россия не должна выполнять решение голландского суда по делу о крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году, поскольку на этот счет нет никаких международных актов.

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Маргарита Головатенко