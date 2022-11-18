Первый уполномоченный России при ЕСПЧ: Москва не обязана выполнять решение суда по MH17

Фото: кадр видео/youtube.com

Россия не должна выполнять решение голландского суда по делу о крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году, поскольку на этот счет нет никаких международных актов, заявил первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев.



По его словам, на обломках ракеты комплекса «Бук» на месте крушения был номер, который оканчивался на цифры 7379, что указывает на принадлежность Украине. Этот факт суд не учел, сказал Лаптев, и отметил, что в деле «вагон и маленькая тележка» нестыковок.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ считает, что голландский суд при вынесении вердикта действовал скорее с подачи США, чем по своей инициативе.

Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского на Украине. Отмечается — речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. Голландский суд считает, что целью запуска ракеты был военный самолет.

Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными и заочно приговорили к пожизненному заключению, россиянина Олега Пулатова оправдали — суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Также Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК «Бук» в деле о крушении МН17.



Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано и поэтому с ним нельзя согласиться.

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Маргарита Головатенко