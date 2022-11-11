Цены на мясо могут значительно увеличиться в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Профессор Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала, что цены на мясо птицы, свинину и говядину могут существенно подняться в 2023 году. Об этом сообщает ФАН.

По ее словам, рост цен на мясо птицы и свинину в следующем году ожидается выше средней инфляции на 3-5%. Говядина в этом году дорожала быстрее, так как из-за санкций ее импорт снизился и на рынке образовался дефицит, пояснила эксперт.

Стоит отметить, что ради снижения цен Министерство сельского хозяйства разрешило ввоз с нулевой пошлиной 200 тонн замороженной говядины. Эту программу собираются продлить и на 2023 год. Однако, как уточнила Сорокина, решение ведомства только создало дополнительную проблему:

— Снижение цен при росте себестоимости привело к незаинтересованности российских производителей в продаже говядины на внутреннем рынке и росту ее экспорта в восточные страны, — заявила экономист.

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики, в Татарстане за год подорожало мясо. Выросли цены на баранину, свинину и говядину.

Из мясных продуктов, динамику цен на которые отслеживает Татарстанстат, подешевели только куры — на 6%. Если на 1 ноября прошлого года средняя цена составляла 168,18 рубля за килограмм, то на 31 октября 2022-го — 158,25 руб./кг.

Заметнее всего за год выросли цены на говядину — она подорожала на четверть (+24,5%). На начало ноября 2021-го она стоила в среднем 390,5 рубля за килограмм. На 31 октября 2022-го цена составляет 486,4 руб./кг.

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Максим Кокунин