Говядина подорожала, куры подешевели: как изменились цены на мясо в Татарстане за год
В Татарстане за год подорожало мясо, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Выросли цены на баранину, свинину и говядину.
Из мясных продуктов, динамику цен на которые отслеживает Татарстанстат, подешевели только куры — на 6%. Если на 1 ноября прошлого года средняя цена составляла 168,18 рубля за килограмм, то на 31 октября 2022-го — 158,25 руб./кг.
Заметнее всего за год выросли цены на говядину — она подорожала на четверть (+24,5%). На начало ноября 2021-го она стоила в среднем 390,5 рубля за килограмм. На 31 октября 2022-го цена составляет 486,4 руб./кг.
Баранина в Татарстане подорожала на 16%. Средняя цена поднялась с 490,16 рубля за килограмм в начале ноября 2021-го до 570,25 руб./кг в конце октября 2022 года.
Незаметно за год подорожала в республике свинина. На 1 ноября прошлого года один килограмм стоил в среднем 275 рублей. На 31 октября текущего средняя цена зафиксирована в размере 276,9 рубля.
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01.11.2021
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31.10.2022
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Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
390,53 рубля
|
486,41 рубля
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
275,04 рубля
|
276,89 рубля
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
490,16 рубля
|
570,25 рубля
|
Куры (кроме куриных окорочков), кг
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168,18 рубля
|
158,25 рубля
За последнюю отчетную неделю — с 24 по 31 октября — в Татарстане подорожали говядина и свинина. Баранина и куры, за исключением куриных окорочков, за этот период подешевели.
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