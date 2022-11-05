Говядина подорожала, куры подешевели: как изменились цены на мясо в Татарстане за год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год подорожало мясо, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Выросли цены на баранину, свинину и говядину.

Из мясных продуктов, динамику цен на которые отслеживает Татарстанстат, подешевели только куры — на 6%. Если на 1 ноября прошлого года средняя цена составляла 168,18 рубля за килограмм, то на 31 октября 2022-го — 158,25 руб./кг.

Заметнее всего за год выросли цены на говядину — она подорожала на четверть (+24,5%). На начало ноября 2021-го она стоила в среднем 390,5 рубля за килограмм. На 31 октября 2022-го цена составляет 486,4 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Баранина в Татарстане подорожала на 16%. Средняя цена поднялась с 490,16 рубля за килограмм в начале ноября 2021-го до 570,25 руб./кг в конце октября 2022 года.

Незаметно за год подорожала в республике свинина. На 1 ноября прошлого года один килограмм стоил в среднем 275 рублей. На 31 октября текущего средняя цена зафиксирована в размере 276,9 рубля.

01.11.2021 31.10.2022 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 390,53 рубля 486,41 рубля Свинина (кроме бескостного мяса), кг 275,04 рубля 276,89 рубля Баранина (кроме бескостного мяса), кг 490,16 рубля 570,25 рубля Куры (кроме куриных окорочков), кг 168,18 рубля 158,25 рубля

За последнюю отчетную неделю — с 24 по 31 октября — в Татарстане подорожали говядина и свинина. Баранина и куры, за исключением куриных окорочков, за этот период подешевели.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина