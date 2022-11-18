«Мы знаем, что жители «Ореховки» через 5 лет начали сбрасывать неочищенные стоки»

Госсовет Татарстана принял решение направить в Госдуму и правительство России предложение по государственному регулированию обращения с жидкими бытовыми отходами, о котором «Реальное время» уже рассказывало. За идею проголосовали 66 депутатов, 10 — высказались против, двое — воздержались. В ближайшее время обращение будет направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.



С изложением законодательной инициативы на заседании Госсовета РТ выступил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. По его словам, утилизация жидких бытовых отходов затрагивает малоэтажные дома и личные подворья, которые не подключены к централизованной системе водоотведения (выгребные ямы, септики).

Сбор таких отходов, отметил Тыгин, законодательно практически не регламентируется, нет ясных и прозрачных тарифов и обязательств ассенизаторского транспорта сливать отходы только на объектах очистки. При этом темпы строительства индивидуальных домов растут. Ежегодно в Татарстане вводится 15 тысяч объектов ИЖС, которые создают большую экологическую нагрузку на окружающую среду.

— В настоящее время только 22% ИЖД оснащены локальными очистными сооружениями, но это данные статистики. А какое точное количество ИЖС, ЛПХ сбрасывает неочищенные стоки? Тут нет точной статистической базы. Но мы знаем, что жители «Ореховки» через пять лет стали сбрасывать неочищенные стоки на рельеф, — сообщил глава комитета.



«За последние несколько лет российское законодательство претерпело большие изменения в регулировании вопросов обращения с отходами производства и потребления. В базовый в этой сфере Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в конце 2014 года были внесены существенные изменения, положившие начало новой системе обращения с отходами, которые позволили в значительной степени наладить работу отрасли. Однако потребности правоприменительной практики диктуют необходимость поиска новых и совершенствования имеющихся форм и методов регулирования сферы обращения с отходами, в частности, это касается нецентрализованной системы водоотведения», — говорится в обращении парламентариев.

Фото: odstroy.ru

Граждане оплачивают услуги по произвольным ценам

До 1 января 2021 года отношения, связанные с вывозом жидких бытовых отходов, регулировались Правилами предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов, утвержденными постановлением правительства России от 10 февраля 1997 года №155. В соответствии с постановлением правительства России от 11 июля 2020 года №1036 указанные правила утратили силу. Таким образом, с 1 января 2021 года регулирование определения стоимости услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов не осуществляется. Данные услуги оплачиваются организации, осуществляющей сбор и вывоз жидких бытовых отходов, по возмездному договору в соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса России. Стоимость услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов устанавливается сторонами договора при его подписании произвольно.

— Данное положение дел, когда в условиях неурегулированности тарифов на вывоз жидких бытовых отходов граждане вынуждены оплачивать указанные услуги по произвольным ценам, приводит к социальному дисбалансу. В связи с изложенным Государственный совет Республики Татарстан обращается к вам с просьбой рассмотреть вопросы совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми (коммунальными) отходами с формированием полноценного цикла обращения с ними (тарификация, транспортирование, очистка, утилизация) и введения государственного регулирования тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения, — отметили депутаты Татарстана в своем обращении в Госдуму и к правительству России.



Луиза Игнатьева