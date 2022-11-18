В Татарстане завершились работы по восстановлению правого притока Вятки

В Мамадыше завершились работы по расчистке правого притока Вятки, начавшиеся еще в прошлом году. Благодаря им экологические условия проживания улучшились для 15 тысяч жителей районного центра, рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В ведомстве отметили, что на восстановление русла выделялось более 74 млн рублей. Высокая антропогенная нагрузка привела к тому, что русло заилилось, а в донных отложениях накопились загрязняющие вещества. Обследование перед началом расчистки показало, что до 80% акватории затянулось ряской и заросло кустарниками и камышами.

— Проект предусматривал расчистку более 3 километров русла от донных отложений, а также извлечение топляка, удаление лишней водной растительности. Эти решения позволили улучшить санитарное состояния притока Вятки, уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию, — заявила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, мероприятия по расчистке правого притока Вятки проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В этом году в Татарстане также начались работы по расчистке реки Берсут, расположенной в Мамадышском районе республики, в рамках нацпроекта «Экология».

Река Берсут является памятником природы регионального значения. Ее длина составляет 54 км, а площадь водосбора — 552 кв. километра. Воду из нее используют местные предприятия сельского хозяйства.

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Максим Кокунин