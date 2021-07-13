В Мамадыше расчистят правый приток реки Вятки

В Мамадыше начаты работы по расчистке правого притока реки Вятки. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Это мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Сейчас ведется расчистка от завалов деревьев, находящихся непосредственно в русле притока, вырубаются кустарники и изымаются донные отложения. Отмечается, что повысится самоочищающаяся способность экосистемы в результате удаления биогенных и загрязняющих веществ.

Сумма финансирования составляет 75 млн рублей — работы продлятся до 2022 года. Всего планируют очистить 3,3 км реки.

В Лаишевском районе Татарстана ведутся работы по очистке двух водоемов. От ила очищают озера в селах Державино и Никольское.



Алексей Нечаев