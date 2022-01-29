В 2022 году в Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» расчистят реку Берсут

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане начнутся работы по расчистке реки Берсут, расположенной в Мамадышском районе республики, в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов.

Река Берсут является памятником природы регионального значения. Ее длина составляет 54 км, а площадь водосбора — 552 кв. километра. Воду из нее используют местные предприятия сельского хозяйства.

В рамках нацпроекта «Экология» в этом году планируется расчистить более 150 км русел рек. Кроме Татарстана, работы пройдут в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Волгоградской, Калининградской области и Еврейской автономной областях, в Северной Осетии. На эти работы Росводресурсы направили в регионы 2,5 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе прошлого года Татарстан стал лидером среди регионов России по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Работы работы шли на пруду в селе Державино Лаишевского района, реке Меше у села Никольского и на правом притоке Вятки в Мамадыше.



Дарья Акимова