На строительство I этапа трамвайной линии «Замелекесье» в Челнах планируется потратить 1,3 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На строительство первого этапа трамвайной линии «Замелекесье» в Набережных Челнах планируется потратить 1,3 млрд рублей. Новая ветка соединит все районы города, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Уточняется, что трамвайная ветка будет построена в два этапа. Первый этап трамвайной ветки пройдет с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой дороги. Таким образом, его протяженность составит 10 километров 228 метров.

Первый этап уже прошел государственную экспертизу. В настоящее время определяется источник финансирования его строительства. Второй этап еще только находится на экспертизе, где определяется его сметная стоимость.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Напомним, по новой трамвайной линии планируется запустить три трамвайных маршрута с интервалом движения шесть минут. Они обеспечат транспортную доступность для жителей района Замелекесье, поселка ЗЯБ с Сидоровкой, поселком ГЭС и Новым городом.



В 2021 году мэр города Наиль Магдеев рассказал, что при строительстве новой трамвайной ветки могут изымать частные участки, которые попадут в коридор проектирования трамвайных путей.



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Максим Кокунин