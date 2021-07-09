В Челнах могут изымать участки под строительство трамвайной ветки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах при строительстве новой трамвайной ветки могут изымать частные участки, которые попадут в коридор проектирования трамвайных путей. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев.

Он уточнил, что участки, которые могут попасть в коридор проектирования трамвайной ветки, будут изыматься с определенной компенсацией.

— Мы работаем строго в рамках закона и никакого нарушения с нашей стороны в плане развития трамвайной сети быть не может, — приводят его слова «Челнинские известия».

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов подписал постановление, согласно которому в СНТ «Юбилейный» для продолжения строительства дороги изымут 11 участков.

Сегодня стало известно, что проектирование новой трамвайной линии в микрорайон Замелекесье будет проходить в два этапа. Маршрут пути будет следующим: начиная с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги.

