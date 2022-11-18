Установленные на казанских улицах бюсты Максима Горького и Льва Толстого отреставрируют за 3,8 млн рублей

Фото: скриншот "google.карты" (бюст Льва Толстого в сквере на улице Карла Маркса)

Комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендеры на проведение ремонтно-реставрационных работ по двум объектам культурного наследия. Речь идет о бюстах писателей Максима Горького и Льва Толстого. Общая стоимость двух контрактов составляет 3,8 млн рублей, источник финансирования– республиканский бюджет. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Бронзовый бюст Алексея Пешкова (Максима Горького) был изготовлен в 1950 году и расположен на пересечении улиц Горького и Курашева. Уточняется, что на нем имеется факсимильная подпись писателя, покрашенная золотом.

В настоящее время бюст находится в неудовлетворительном состоянии из-за негативного воздействия атмосферных осадков и морозобойных процессов (на нем отсутствует отмостка, а также имеются сколы на его постаменте). Стоимость его реставрации составит чуть более 1,9 млн рублей.

Восстановление бюста Льва Толстого также будет стоить 1,9 млн рублей. Он был изготовлен в 1049 году и установлен в сквере на улице Карла Маркса. Сейчас на нем отсутствует отмостка, а также имеются дефекты камня по стыковочным швам.

Подрядчику необходимо провести работы до конца марта следующего года.

Фото: скриншот «google.карты» (бюст Максиму Горькому на пересечении улиц Горького и Курашева)

В октябре в Нурлатском районе Татарстана открыли памятник основателю татарского театра Габдулле Кариеву.



Работа над памятником началась еще несколько лет назад. Скульптор Александр Дресвянников принял участие в республиканском конкурсе к 100-летию образования ТАССР со своим проектом памятника Кариеву и получил грант. Специально для этого он изучил все материалы про известного режиссера, посетил музей в селе Кульбаево-Мараса.



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Максим Кокунин