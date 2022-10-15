В Нурлатском районе открыли памятник основателю татарского театра Габдулле Кариеву

Фото: Министерство культуры Татарстана

В Нурлатском районе Татарстана открыли памятник основателю татарского театра Габдулле Кариеву. Гостей церемонии встретили театрализованной постановкой — артисты Степноозерского татарского народного театра показали первые шаги Габдуллы Кариева на сцене, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работа над памятником началась еще несколько лет назад. Скульптор Александр Дресвянников принял участие в республиканском конкурсе к 100-летию образования ТАССР со своим проектом памятника Кариеву и получил грант. Специально для этого он изучил все материалы про известного режиссера, посетил музей в селе Кульбаево-Мараса.



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Илина Хакимова