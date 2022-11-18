МАГАТЭ: на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой сказано, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы», передает ТАСС.

— Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах на Украине, — говорится в сообщении организации.

В принятой резолюции Совет управляющих МАГАТЭ призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах, сообщили в российском постпредстве при международных организациях в Вене.

Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

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Илина Хакимова