МАГАТЭ призвал Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах, сообщили в российском постпредстве при международных организациях в Вене, передает «Интерфакс».

По информации источников, текст резолюции, предложенный Финляндией и Канадой, одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих. Россия и Китай проголосовали против.

— Это еще один шаг к политизации работы МАГАТЭ, — также говорится в сообщении, размещенном в их телеграм-канале.

Дипмиссия России считает, что резолюция принята, хоть и составлена непрофессионально. Она выходит за рамки мандата Агентства и содержит фактологические ошибки по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине.

В октябре МАГАТЭ сообщили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.



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Илина Хакимова