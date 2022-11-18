Минобороны Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США

В минобороны Японии заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вполне могла преодолеть 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной траектории. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.



— Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае (эта дальность полета) включает территорию США, — отметил министр.

Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета — 6000 километров. Это говорит о том, что такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.



Вчера Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



Тем не менее в КНДР заявляют, что вся военная активность — это ответ на «провокации» со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

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Илина Хакимова