КНДР запустили ракету в сторону японского моря

Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передают «РИА Новости».

— Наши военные примерно в 10.48 (04.48 мск) в четверг 17 ноября засекли пуск Северной Кореей одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан провинции Канвондо, — сказано в сообщении комитета.

Фото: flickr.com

Военные также отметили, что усиленное наблюдение за КНДР продолжается, государство сохраняет повышенную оборонную готовность в тесном сотрудничестве с США.



На прошлой неделе КНДР осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского и Желтого морей. Еще ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках в Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.

Президент Кореи Юн Сок Ель приказал принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея «заплатит четкую цену за свою провокацию».



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Илина Хакимова