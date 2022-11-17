Банк России утвердил комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП

Банк России установил комиссию за трансграничный перевод физлиц по системе быстрых платежей (СБП) в размере 6 рублей за операцию, она не зависит от суммы перевода, указывается в материалах.



Банки должны будут платить за такую операцию начиная с 19 декабря 2022 года. За зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет.

— Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей, — добавил регулятор.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в России предложили сделать переводы физлиц между своими счетами в разных банках бескомиссионными при сумме до 1,4 млн рублей ежемесячно. Лимит предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе и с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Нормы не будут распространяться на операции с использованием платежных карт, осуществляемые по правилам эмитировавших эти карты платежных систем.

В октябре сообщалось, что Банк России прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан. Проект хотят запустить в конце 2022 года.



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Маргарита Головатенко