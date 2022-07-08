В России предложили сделать бесплатными переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей

В России предложили сделать переводы физлиц между своими счетами в разных банках бескомиссионными при сумме до 1,4 млн рублей ежемесячно, законопроект внесли в Госдуму глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.



Лимит предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе и с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Нормы не будут распространяться на операции с использованием платежных карт, осуществляемые по правилам эмитировавших эти карты платежных систем.

— Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях,— сказано в пояснительной записке.

Фото: pixabay.com

В конце июня сообщалось, что с 1 июля физлица — резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн. Лимиты по переводам повысили в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

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Маргарита Головатенко