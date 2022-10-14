«Известия»: ЦБ прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей

Банк России прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на платежном рынке.



На текущем этапе тестируется взаимодействие Национальной системой платежных карт (НСПК) с кредитными организациями и заграничными системами, в разработке также механизмы переводов в другие страны ЕАЭС. По информации другого источника газеты, трансграничные переводы в Армению и Казахстан пока находятся на стадии переговоров.

В ЦБ сообщили, что проект хотят запустить в конце 2022 года.

Фото: cbr.ru

В июле в России предложили сделать переводы физлиц между своими счетами в разных банках бескомиссионными при сумме до 1,4 млн рублей ежемесячно. Лимит предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе и с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Нормы не будут распространяться на операции с использованием платежных карт, осуществляемые по правилам эмитировавших эти карты платежных систем.



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Маргарита Головатенко