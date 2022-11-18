В Татарстане построят два спортивных объекта за 126,3 млн рублей

«Главинвестстрой Татарстана» объявил тендер на строительство двух спортивных объектов на территории республики общей стоимостью в 126,3 млн рублей. Речь идет об умной спортивной площадке в Нижнекамске и модульном спортивном зале в поселке Зеленодольского района. Источником финансирования этих проектов стал региональный бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Цена площадки составляет 32,4 млн рублей. Согласно проектной документации, она будет расположена в Нижнекамске на улице Менделеева, возле дома 37а.

Еще до возведения объекта подрядчику будет необходимо подготовить территорию: произвести демонтаж находящихся на ней строений, провести дренажную систему и установить водоотводные лотки. На площадке планируется расположить футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки и воркаут-площадку.

Кроме того, территория вокруг площадки будет облагорожена и отремонтирована, а также обеспечена WI-FI (его установка будет стоить 216 тысяч рублей).

Что касается модульного спортивного зала, то он расположится в поселке городского типа Васильево (Зеленодольский район) на улице Ленина, з/у 49. Его стоимость составит 93,8 млн рублей.

Исполнитель должен будет возвести модульные конструкции, провести наружные инженерные сети, благоустроить прилегающую территорию и проделать ряд других работ по технологическому присоединению к тепловым и электрическим сетям.

Срок строительства двух объектов рассчитывается с момента заключения контракта и по 31 августа 2023 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 24 ноября, итоги подведут 28 ноября.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в конце октября сообщалось, что «Главинвестстрой Татарстана» объявил тендер на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок в школах Альметьевска и Казани. Начальная цена контракта составляла более 42,5 млн рублей.

Оборудование должно появиться в Альметьевском колледже физической культуры на улице Ризы Фахретдина, а также в Казанском училище олимпийского резерва.

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Максим Кокунин