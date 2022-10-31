В школах Казани и Альметьевска построят умные спортплощадки за 43 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Главинвестстрой Татарстана» объявил тендер на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок в школах Альметьевска и Казани. Начальная цена контракта составляет более 42,5 млн рублей, источник финансирования — бюджет республики.

Согласно документу, оборудование появится в Альметьевском колледже физической культуры на улице Ризы Фахретдина, а также в Казанском училище олимпийского резерва.

Исполнителю необходимо поставить комплект искусственного покрытия для футбольного поля, сборно-разборную трибуну, рулонное покрытие для беговых дорожек, комплект для воркаута, уличный силовой тренажер для жима ногами и др.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 ноября, 9 ноября состоится подведение итогов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в июне сообщалось, что в Казани построят новую спортивную площадку в средней общеобразовательной школе №49 в Ново-Савиновском районе города. На эти цели выделят 27,6 миллиона рублей.

На спортивной площадке, согласно документам, должны появиться футбольное поле, беговые дорожки, секции для баскетбола и волейбола, а еще зона для воркаута. В смету также заложены расходы на благоустройство территории.



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Максим Кокунин