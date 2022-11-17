Президент США не поверил словам Зеленского о непричастности Украины к падению ракет в Польше

Президент США Джо Байден посчитал заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши недоказанным. Об этом пишет «РИА Новости».

Напомним, в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе погибли два человека из-за упавших ракет. В Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины. Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе позавчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.

Джо Байден ранее проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше является результатом работы ПВО Украины. А сам президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.

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