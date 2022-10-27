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Владимир Путин ожидает сокращения ВВП в России в 2022 году на 2,8—2,9%

21:48, 27.10.2022
Владимир Путин ожидает сокращения ВВП в России в 2022 году на 2,8—2,9%
Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8—2,9%.

— Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет тенденцию к понижению, — сказал Путин.

По оценкам экспертов, в первом квартале следующего года инфляция составит в районе 5%, а спад экономики будет в этом году примерно 2,8—2,9%.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2022 году равняется 12,4%, по снижению ВВП — 2,9%. Прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2022 году составляет 11—13%.

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Маргарита Головатенко
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