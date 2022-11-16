Руководитель следственного отдела из Альметьевска спас жизнь пострадавшей в ДТП

Фото: СУ СК РФ по Татарстану

Руководитель следственного отдела по городу Альметьевску Ильнур Ахметгалимов спас жизнь женщине, пострадавшей в ДТП. 13 ноября он вез дочь на занятия в спортивную секцию. Проезжая по улице Ленина, он увидел толпу и лежащую без сознания на проезжей части женщину, которую сбил автомобиль.



Ахметгалимов осмотрел пострадавшую и выяснил, что у нее признаки кровотечения внутренних органов и, вероятно, ушиб головного мозга. Собравшиеся попытались перевернуть женщину на спину, однако Ахметгалимов категорически запретил проводить с ней какие-либо манипуляции, чтобы не ухудшить ее состояние. Благодаря его оперативным действиям женщине стало легче, и она смогла назвать свои данные.

Руководитель отдела вызвал на место сотрудников полиции, сообщив им обстоятельства ДТП, которые успел выяснить, а еще указал на стоявшего в толпе водителя автомобиля, совершившего наезд.

В октябре врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли бортпроводника российской авиакомпании, которому стало плохо во время полета, самолет экстренно сняли с рейса и посадили в Казани.



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Маргарита Головатенко