Врачи РКБ Татарстана спасли бортпроводника из Москвы — его выхаживали больше месяца

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли бортпроводника российской авиакомпании, которому стало плохо во время полета — самолет экстренно сняли с рейса и посадили в Казани.



55-летний москвич — инструктор команды бортпроводников. Самолет с ним вылетел из Адлера в столицу России 14 сентября. В небе мужчине стало плохо — слабость, боль в груди, холодный пот и потеря сознания.

После посадки мужчину осмотрели медики скорой помощи аэропорта. Его доставили в РКБ Татарстана в критическом состоянии с кардиогенным шоком.

— Подопечный перенес операцию по установке стентов. Состояние было тяжелое, у пациента постоянно падало давление, поэтому почти две недели его выхаживали реаниматологи, следующий месяц за его здоровье боролись пульмонологи, кардиологи и снова реаниматологи, — рассказали в пресс-службе клиники.

Врачи лечили мужчину больше месяца. Сейчас его жизни ничего не угрожает, пациента готовят к выписке и прохождению дальнейшей реабилитации по месту жительства.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера из ДРКБ выписали двухлетнего ребенка, который поступил в больницу с 73%-ным ожогом — в медучреждении малышу пришлось провести целых два месяца. Пациенту выполнили три сложные операции по очищению и закрытию ожоговых ран.

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Маргарита Головатенко