Казань в декабре примет форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

В Казани с 4 по 9 декабря пройдет Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, сообщает мэрия города.

В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел РФ совместно с правительством республики, примут участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.



5 декабря состоится официальная церемония открытия и пленарное заседание, 6 и 7 декабря на разных площадках в столице Татарстана пройдут конференции для управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, а также по тематике промышленного и религиозного наследия, проекта «Великий шелковый путь» и восстановления Пальмиры (САР). Участники обсудят и молодежную модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. 8 декабря планируется проведение заключительных пленарных заседаний.

4 октября президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению форума. Сопредседателями оргкомитета были назначены Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Их заместителями стали вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем оргкомитета выбран гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

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Маргарита Головатенко