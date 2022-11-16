В Минфине России заявили, что льготная ипотека под 7% может закончиться 31 декабря

Замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

Фото: realnoevremya.ru

В начале месяца вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что государственные программы поддержи ипотеки необходимо продолжить, иначе рынок не будет развиваться, а к 2024 году его ожидает падение.



Тогда против продления запущенной в 2020 году льготной ипотеки на новостройки выступали Счетная палата и Банк России — они опасались роста цен на жилье.

Хуснуллин напомнил, что прирост ипотечного портфеля в 2021 году составил 2,5 трлн рублей, а двухлетняя система поддержки сделала задел, обеспечивающий высокие темпы ввода жилья в этом и будущем году. Вице-премьер считает, что в связи с возможным спадом в 2024 году следует уже сейчас готовить новые меры.



В конце ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране усилился разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках, что может быть косвенным признаком перегрева. Чтобы не допустить этого, необходимо развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, считает она.

Сейчас на рынке вторичного жилья в России наблюдается как замедление предложения, так и снижение скидок. За последние семь месяцев цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах не свидетельствовали о какой-либо четкой тенденции, демонстрируя как положительную, так и отрицательную месячную динамику.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин