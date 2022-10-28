В ЦБ заявили об усилении разрыва между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране усилился разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках, что может быть косвенным признаком перегрева.



По ее словам, чтобы не допустить этого, необходимо развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, то есть льготные, которые «могут создавать дисбалансы и приводить не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен», сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас на рынке вторичного жилья наблюдается как замедление предложения, так и снижение скидок. За последние семь месяцев цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах не свидетельствовали о какой-либо четкой тенденции, демонстрируя как положительную, так и отрицательную месячную динамику.



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Маргарита Головатенко