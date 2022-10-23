Эксперт рассказала о снижении скидок на вторичное жилье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На рынке вторичного жилья наблюдается как замедление предложения, так и снижение скидок, сообщают «Известия» со ссылкой на члена управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлию Бочарникову.



По ее словам, увеличение предложения на вторичном рынке привело к ценовой турбулентности. За последние семь месяцев цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах не свидетельствовали о какой-либо четкой тенденции, демонстрируя как положительную, так и отрицательную месячную динамику.

Бочарникова отметила, что на рынке «вторички» средний уровень торга снижается с 6% до 5,9%.

— На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи, — добавила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только в Татарстане в сентябре 2022 года совершили 7 761 сделку по купле-продаже жилья. Из них в Казани зарегистрированы 2 595 договоров, 2 144 — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане в сентябре состоялось 5 270 сделок по приобретению жилья в ипотеку.

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Маргарита Головатенко