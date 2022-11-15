Медведев пригрозил иностранным компаниям изъятием имущества в случае конфискации активов

Россия может изъять имущество иностранных компаний в ответ на конфискацию ее зарубежных активов, заявил Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



Он отметил, что у Москвы «не останется выбора», если на основании решения ГА ООН в странах Запада примут национальные акты о конфискации активов страны.

Медведев отметил, что в этом случае России придется «бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран», сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре Bloomberg сообщил, что в Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи.



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Маргарита Головатенко