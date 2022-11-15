Болельщики «Ак Барса» создали петицию — требуют вмешаться в ситуацию с командой

Болельщики казанского хоккейного клуба «Ак Барс» создали петицию, в которой попросили президента Татарстана Рустама Минниханова и президента клуба Наиля Маганова вмешаться в ситуацию с командой.



Автор петиции подчеркивает, что «ситуация вышла из-под контроля тренерского штаба и «результат, который дает команда не соответствует статусу клуба»:

— «Ак Барс» — это бренд республики и города, и то, что с ним происходит, вызывает большое волнение за будущее команды, — сказано в обращении.

При этом подчеркивается, что игроки казанского клуба — хорошие спортсмены, а оставляет желать лучшего именно атмосфера в команде.

— Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не справляется со своими обязанностями. В связи с этим мы просим отправить весь тренерский штаб в отставку, пока ситуацию можно изменить, — заключил автор петиции.

В этом сезоне команда Олега Знарка, назначенного руководителем команды перед началом сезона, одержала лишь четыре победы в 13 матчах.

«Ак Барс» под руководством победителя Олимпиады Олега Знарка, назначенного руководителем команды перед началом этого сезона, терпит бедствие, а сам специалист признается, что не знает, в чем причины. «Ак Барс» одержал лишь четыре победы в 13 матчах. Спортивная редакция «Реального времени» приводила главные итоги недели в Континентальной лиге.



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Маргарита Головатенко