В Московском районе Казани вместо старых гаражей появится сквер

В Московском районе Казани в 2023 году появится новый сквер. Сегодня проект благоустройства участка площадью 2,5 тыс. кв. м представили мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.

Территория расположена между домами по ул. Гагарина, 107, ул. Восход, 20 и ул. Восстания, 54. В прошлом в них жили известные авиастроители и летчики, а также их дети, отметил Метшин.

Фото: kzn.ru

Сейчас на месте будущего сквера ведутся подготовительные работы — здесь снесли 12 заброшенных гаражей, а на площади 732 кв. м проложили тротуар.

— Здесь вообще не было асфальтовых дорожек. Только вот одна была направляющая. Мы добавили и велосипедную дорожку. И все пешеходные связи, которые были в виде «натоптышей», мы сохранили в асфальте. Это одна из самых загруженных пешеходных артерий, — рассказал градоначальнику глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Фото: kzn.ru

В этом году на мероприятия по благоустройству общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Из них 406 млн приходится на федеральный бюджет, а остальная часть — на региональный.

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Маргарита Головатенко