Минобороны: российские войска уничтожили до 1 400 украинских военных в боях за Павловку

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В боях за Павловку российские военные уничтожили до 1,4 тысячи военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были сбиты два самолета Су-25 ВВС Украины, вертолет Ми-8, уничтожено 12 танков, 27 БМП и до 30 других боевых бронированных машин. Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотных летательных аппаратов. Стоит отметить, что российские войска все еще продолжают наступательные действия.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка. В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем украинские подразделения были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка.

Вместе с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское ДНР, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера Минобороны России сообщило, что в результате упорных боев населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден российскими войсками.



Позавчера российское военное ведомство сообщило, что на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.

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Максим Кокунин