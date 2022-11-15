Отец Ильназа Галявиева пришел в Верховный суд Татарстана с двумя адвокатами

Сегодня в Верховном суде Татарстана возобновился процесс по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175. Отец обвиняемого Ринат Галявиева пришел на заседание трезвым и вместе с двумя адвокатами, передает с места журналист «Реального времени».

Интересы ранее полностью признавшего вину экс-выпускника гимназии Ильназа Галявиева намерены представлять Алексей Васильев из Вологды и Владимир Богдан из Москвы. До заседания оба отказались комментировать свою позицию по делу и соглашение с родственниками обвиняемого.

Фото: Ирина Плотникова. Алексей Васильев (слева) и Владимир Богдан (справа)

Ожидается, что сегодня в суде будут рассмотрены несколько ходатайств и начнется оглашение обвинительного заключения.

Фото: Ирина Плотникова. Отец Ильназа Галявиева

Напомним, прошлое заседание не состоялось именно из-за отсутствия нового, договорного адвоката Васильева. И хотя на нем выяснилось, что сам подсудимый о заключении его близкими соглашения с этим защитником ничего не знал, председательствующий по делу судья посчитал необходимым объявить перерыв в заседании.

Ранее в разговоре с «Реальным временем» Ринат Галявиев и девушка, назвавшаяся в суде сестрой обвиняемого, заявили — не верят в виновность парня. Тогда как сам стрелок перед отправкой 325 томов своего дела в суд заявлял: «Раскаиваюсь, готов понести ответственность за совершенные преступления. Прошу в ходе судебного разбирательства допросить меня в качестве обвиняемого в самом начале процесса. Прошу максимально ускорить судебный процесс, в том числе путем оглашения показаний».

По данным источников «Реального времени», девушка, которая представлялась сестрой Галявиева, на самом деле имеет отношение к его фанатскому клубу.

Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова