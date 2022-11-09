В России годовая инфляция замедлилась до 12,52%

Годовая инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в сравнении с неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



На неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продукты цены стабильны в течение трех недель подряд (0,00%). Снизились цены на продукцию из растительного сырья — сахар, муку, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, подсолнечное масло.

В сегменте непродовольственных товаров наблюдается снижение цен на 0,06%, в туристических и регулируемых услугах — на 0,13%.

Фото: realnoevremya.ru

Недельная инфляция в России резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее, с начала года по 7 ноября потребительские цены выросли на 10,67%.



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Маргарита Головатенко