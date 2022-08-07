Теннисист Даниил Медведев победил в мексиканском турнире

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем в мексиканском турнире, который прошел в Лос-Кабосе на стадионе «Дальмар Интернешнл Скул». В финале он встречался с 26-летним британцем Кэмероном Норри.

Отметим, что Медведев сейчас занимает первое место в рейтинге АТР, а его оппонент — 12-е.

Финальный матч мексиканского турнира завершился уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счетом 7:5, 6:0.

Фото: vk.com/daniil__medvedev

На счету Медведева в финале — пять подач навылет, шесть из десяти реализованных брейк-поинтов и одна двойная ошибка. Результаты Норри: два из двух реализованных брейк-поинта, три двойные ошибки и ни одного эйса.

Напомним, что Медведев стал первой ракеткой мира совсем недавно — в июне этого года. Занимавший до этого первое место Новак Джокович опустился сразу на третье место, а между ними расположился немец Александр Зверев.

В том же месяце российский теннисист проиграл в финале турнира в Германии поляку Хуберту Хуркачу. Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу польского теннисиста. Встреча проходила 1 час 3 минуты.



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Артем Гафаров