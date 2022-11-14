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Медалью ордена «Родительская слава» наградили четверых татарстанцев

20:34, 14.11.2022
Медалью ордена «Родительская слава» наградили четверых татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Медалью ордена «Родительская слава» наградили четырех татарстанцев, такой указ подписал президент России Владимир Путин .

Орден «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» присудили Гульназ Гилазовой, Мансуру и Лилии Гильмурадовым, Айдару Фаретдинову.

Сегодня Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина орденом Александра Невского. Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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