Медалью ордена «Родительская слава» наградили четверых татарстанцев
Медалью ордена «Родительская слава» наградили четырех татарстанцев, такой указ подписал президент России Владимир Путин .
Орден «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» присудили Гульназ Гилазовой, Мансуру и Лилии Гильмурадовым, Айдару Фаретдинову.
Сегодня Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина орденом Александра Невского. Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым