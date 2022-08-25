В России матерям-героиням начнут выплачивать по 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будут выплачивать по 1 миллиону рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Родителям, награжденным орденом «Родительская слава», увеличат размер поощрения со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с этим также будет установлена новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей тем, кто награжден медалью ордена «Родительская слава».

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе правительства напомнили, что звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

Идею возродить почетное звание «Мать-героиня» президент России Владимир Путин поддержал еще в начале июня. 15 августа он подписал указ об учреждении данного звания и единовременной выплате поощрения.

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Максим Кокунин