На очистку парков и скверов Казани от наледи и снега направят 7,4 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на содержание общественных пространств в зимний период готовы выделить 7,4 миллиона рублей из муниципального бюджета. Подрядчику придется выполнять ручную очистку тротуаров, в том числе противогололедными материалами, скалывать наледь, собирать мусор, а также регулярно убирать снег с элементов обустройства.

Привлечь к зимнему содержанию казанских парков и скверов планируют 50 человек. В месяц им придется трудиться в общей сложности 190 часов. Работы рассчитаны на два месяца.

В списке 121 общественное пространство. Среди них парк по ул. Ноксинский спуск, сквер по ул. Липатова, елочный городок по проспекту Победы, бульвар по ул. Мавлютова, Сад Рыбака, Юнусовская площадь, площадь у театра Камала, парк Молодоженов и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поиском субподрядчика занимается МУП «Горводзеленхоз», который ранее выиграл тендеры на содержание парков, скверов и садов Казани. Он обязуется выполнять задание заказчика в момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.

«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.



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Татьяна Демина