В Казани размер материальной помощи родителям от их детей составляет 9,2 тысячи рублей

В Казани средняя сумма помощи родителям от их взрослых детей в этом году составила 9,2 тысячи рублей. В 2021 году на эти нужды жители столицы Татарстана выделяли 9,5 тысячи рублей. Такие данный приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В том, что дети должны материально помогать родителям, сегодня убеждено подавляющее большинство россиян. По сравнению с прошлым годом средний размер такой помощи вырос до 10,5 тысячи рублей в месяц — у мужчин расходы на такие цели больше, чем у женщин (11,3 тысячи против 9,9 тысячи рублей).

По мнению 55% респондентов, взрослые дети должны материально помогать родителям в любом случае, а каждый третий (33%) убежден, что помощь нужно оказывать лишь в случае их тяжелого материального положения. Кроме того, еще 4% опрошенных считают, что дети не обязаны выделять своим родителям какие-либо деньги или покупать им продукты. Затруднились высказать свое мнение 8% жителей страны.

В необходимости оказывать помощь своим родителям чаще всего убеждены опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей (61%). При этом стоит отметить, что помогающих больше среди старшего поколения, чем среди россиян моложе 34 лет (57% против 51%).

Каждый четвертый россиянин (24%) постоянно помогает своим родителям материально, каждый третий (32%) делает это по необходимости, а каждый девятый (11%) — редко. Не оказывают помощи 11%, причем родители им тоже не помогают. Еще 17% ничего не делают для родителей, но принимают их помощь.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин