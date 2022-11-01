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В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

10:02, 01.11.2022
В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru

Временное отключение воды ожидается в ряде домов Советского района Казани, сообщили в мэрии города.

С 09.00 2 ноября до 6.00 3 ноября водоснабжение будет отключено в домах по адресам:

  • ул. Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
  • ул. Н.Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
  • ул. Макаренко, 6;
  • ул. Седова, 1, 2, 2 (корп.2а), 3, 5, 7;
  • ул. Толбухина, 9, 11, 13.

Отключение воды связано с проведением работ по подключению водопроводов.

В Казани временно с 1 ноября поэтапно будут ограничивать движение по улицам Спартаковской, Хади Такташа, Островского, Ульянова-Ленина и Петербургской. Это связано со строительством кабельной канализации.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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