В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду
Временное отключение воды ожидается в ряде домов Советского района Казани, сообщили в мэрии города.
С 09.00 2 ноября до 6.00 3 ноября водоснабжение будет отключено в домах по адресам:
- ул. Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
- ул. Н.Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
- ул. Макаренко, 6;
- ул. Седова, 1, 2, 2 (корп.2а), 3, 5, 7;
- ул. Толбухина, 9, 11, 13.
Отключение воды связано с проведением работ по подключению водопроводов.
В Казани временно с 1 ноября поэтапно будут ограничивать движение по улицам Спартаковской, Хади Такташа, Островского, Ульянова-Ленина и Петербургской. Это связано со строительством кабельной канализации.
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