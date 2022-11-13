Президент Турции заявил, что предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула свидетельствуют о теракте. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он уточнил, что число погибших выросло до шести, а раненых до 53.

— Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», — сказал он.

По его словам, «первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола». Он также отметил, что "компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».

Фото: скриншот видео

Взрыв произошел в центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль. В настоящее время проход на нее закрыт, а полицейские эвакуировали все прилегающие к ней улицы. Стоит отметить, что взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. После взрыва ведомство сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли бы пострадать.

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Максим Кокунин